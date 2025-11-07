大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は7日（金）、豊田譲（22）のケガの詳細を明らかにした。クラブ公式サイトが伝えている。 豊田は三重県出身のオポジットで、岐阜協立大学在学中の2023年には男子日本代表若手有望選手合宿に参加した経験も持つ。大学卒業後の2025年にWD名古屋に入団していたが、クラブは10月19日（日）に行われたジェイテクトSTINGS愛知とのプレシーズンマッチ中に負