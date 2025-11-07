NTT東日本および西日本（以下、NTT東・西）は11月7日、「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度」の開始に伴って、2026年1月に「ブロードバンドユニバーサルサービス料」を設定することを発表した。1回線当たり2.2円（税込）が発生する。ブロードバンドサービスにおいて、離島や山間地などの地理的条件や、人口減少に伴う通信網の維持が今後の課題となることを踏まえ、「改正電気通信事業法（令和四年法律第七十