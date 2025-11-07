ドジャースは6日（日本時間7日）、アレックス・ベシア投手に対する球団オプションを行使した。複数の米メディアが伝えた。来季の契約に関する選択権はチームにあったが、この結果、年俸355万ドル（約5億3300万円）で残留することが決まった。貴重な救援左腕はワールドシリーズ前日、「深刻な家庭の事情」によりチームを離脱。その後、新たな情報は伝えられていないが、ケイラ夫人のTikTokには多くの