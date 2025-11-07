俳優の新井浩文（46）が、赤堀雅秋氏の一人芝居『日本対俺2』の日替わりゲストとして出演することが、7日までに発表された。【写真】新井浩文、12月に舞台出演へ新井は2018年、派遣型マッサージ店の女性に乱暴したとして、強制性交罪に問われ、20年に二審東京高裁で懲役4年の実刑判決を受けた。同作は、12月22日から28日まで、ザ・スズナリにて上演。総合演出は大根仁氏、映像は山下敦弘氏が担当する。