日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4186枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 14186( 14174) ソシエテジェネラル証券5898(5898) SBI証券 3681(198