パスタ専門店「ジョリーパスタ」は11月6日より、「リンゴのドルチェフェア」としてドルチェ3品を販売している。ジョリーパスタ「焼きたてアップルパイ」「リンゴのドルチェフェア」では、注文ごとにひとつひとつ丁寧に焼き上げて提供するアップルパイなど3品のドルチェが登場。「焼きたてアップルパイ」は、注文ごとに店内で丁寧に焼き上げるサクサク食感が魅力のアップルパイ。カスタード風味の焼きたてパイにシナモン香る角切り