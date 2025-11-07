Image: Alex Aves 2022年6月14日の記事を編集して再掲載しています。 なんかもう、マイクロプラスチックが自らの意思で移動しているような気がしてきた…。もはや見つかっていない場所を探すほうが難しいんじゃないかってくらい、どこにでも行ってしまうマイクロプラスチック。研究によると、南極由来と思われるマイクロプラスチックが南極大陸の新雪の中から見つかってしまいました。悪い