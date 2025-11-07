栄から徒歩5分の場所にあるホテル「ベストウェスタンプラス名古屋栄」の2階にある「ALLY’s Banquet SAKAE」。広々とした店内では、朝はモーニングビュッフェ、昼は食べ放題のセミビュッフェが付いたランチを楽しむことができます。モーニングビュッフェは宿泊者以外でも利用可能で、遠方から訪れる家族や友人とも一緒に味わえます。メニューには、味噌カツやエビフライ、きしめんを使ったサラダなど名古屋ら