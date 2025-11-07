カプセルトイなどを手がけるターリン・インターナショナル（東京都墨田区）は、鉄道車両の連結器をミニチュア化したカプセルトイ「日本製鉄株式会社交通産機品企画室監修鉄道車両用連結器」を、2025年11月5日から全国のカプセル自販機コーナーで順次発売。「自動連結器」と「密着式連結器」黒と灰の2色を用意日本製鉄・交通産機品企画室の監修のもと、鉄道車両同士をつなぐ重要な装置の連結器を全高約70ミリサイズで再現した。