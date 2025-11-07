もうファンはトップと、このふんわりインタビューをセットで待ち望んでいる。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月6日の第1試合に出場したKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が効果的なアガリを重ねて、個人3連勝を果たした。試合後、恒例の勝利者インタビューでは、スラスラと局面を振り返ったが次戦以降の意気込みを聞かれると、途端にスイッチがオフに。ファンからは「天然すぎや」「ふわふわしだしたｗ」とツッコミが飛び