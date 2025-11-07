11月14日にガーナ代表（豊田スタジアム）、18日にボリビア代表（国立競技場）と対戦するサッカー日本代表。6日に発表された招集メンバー26人の布陣を整理する。【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図森保一監督は今年最後の代表活動となる11月シリーズに向けて26名を招集。主力に怪我人が多いこともあり3人を初招集する一方、11月16日に天皇杯セミファイナルを戦うFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サ