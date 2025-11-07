７日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）から４８銭円高・ドル安の１ドル＝１５３円３８〜４０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１９銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７６円８８〜９２銭で大方の取引を終えた。