今も記憶に新しい、雨のインテルラゴスで見せた予選3位（2024年）の快走。今年のサンパウロもまた、予選は雨の予報となっている。「そうですね、去年はいい思い出がありますし、ウェットでのドライビングの仕方もわかっています。去年のレースがよかっただけに、自信を持って臨めるのは確かですね。もちろんマシンが違うので、どんな挙動を示すかは気にしていますし、それは今回に限らずどのレースでもそうです。今週はスプ