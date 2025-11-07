「天問１号」の火星周回機が１０月３日に高解像度カメラで捉えた恒星間天体「３Ｉ／ＡＴＬＡＳ」。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月7日】中国国家航天局は6日、中国の火星探査ミッション「天問1号」の火星周回機が、高解像度カメラを用いて恒星間天体「3I/ATLAS」の観測に成功したと発表した。観測時の周回機と同天体との距離は約3000万キロで、この天体に対する探査機による最短距離での観測の一つとなった。地上のシス