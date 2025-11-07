元スペイン代表でインテル・マイアミのMFセルヒオ・ブスケツ（37歳）が、今シーズン限りでの現役引退を表明している。メジャーリーグサッカー（MLS）のポストシーズンで王者を決めるMLSカップが最後の舞台になる。スペイン国内で、ブスケツは「史上最高のMF」との呼び声も高い。身長189cmの大きな体躯を生かしたキープ力を備え、際立ったポジショニングは周りに気づきを与える。ボールコントロールの技術は随一で、パスの展開