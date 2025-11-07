アイリスオーヤマは、同社初となるゲーミングモニターシリーズ「LUCA ゲーミングモニター」を、2025年11月10日よりインターネット通販サイトを中心に順次発売します。 ラインナップは23.8インチと27インチの2サイズで、各7色（ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー、パープル、イエロー、グリーン）展開となります。 記事のポイント 全7色のカラーバリエーションで、“推しカラー”も選べるゲーミングモニターが登場