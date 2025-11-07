６日、杭州八脈科技のブースに展示された中医学診断ロボット。（烏鎮＝新華社記者／陳雨寧）【新華社烏鎮11月7日】中国浙江省桐郷市烏鎮で6日、2025年世界インターネット大会（WIC）烏鎮サミットの重要イベント「インターネットの光」博覧会が開幕した。人工知能（AI）技術を利用した中医学（中国伝統医学）診断、理学療法ロボット、無人物流車両など生活に関わる製品が披露され、交通、医療、娯楽などの分野でAIが日常生活にも