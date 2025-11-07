Official髭男dismが、ライブ映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』のジャケット写真を公開した。12月10日にリリースされる同作には、2023年11月13日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたアリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』のライブ映像が収録される。【画像】ファンは見逃せない…アリーナツアー映像作品『Rejoice』特典一覧同作のジャケットデザインは、アルバム『Rejoice