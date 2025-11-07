横断歩道（イメージ） JAFは、信号機のない横断歩道で歩行者が横断しようとしているとき、車が一時停止しているかどうか、2016年から実態調査しています。2025年の調査結果がまとまりました。 ＜一時停止率＞岡山県：66.9％（全国13位）香川県：46.0％（全国38位）（全国平均：56.7％）2020年の調査では岡山県は7.1％、香川県は12.1％でした。 鳥取県：62.6％島根県：58.9％広島県：61.6％山口県：34.3％ 徳島県：46.