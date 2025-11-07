2026年に新作『楽園追放 心のレゾナンス』が劇場公開予定の『楽園追放』にて、11月22日に新宿バルト9でメモリアル上映会及び、新情報発表会の開催が決定した。【動画】お尻がヤバイ！ヒロインの大胆ボディ公開された『楽園追放』完全新作の映像2014年11月15日からの11年周年を記念し、『楽園追放』の4Kアップコンバート版を1日限り再上映。さらに上映後には、水島精二監督及び虚淵玄（ニトロプラス）らメインスタッフ陣によ