29歳にして、2度のオスカーノミネートを誇るティモシー・シャラメが、受賞を逃した失意を率直に明かした。【写真】ティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナー、レッドカーペットデビューでラブラブ！米版VOGUEのインタビューで、ティモシーは「候補者が5人いたとして、４人は失意で帰宅するわけだから、その4人がレストランに集まって『クソ、俺たち受賞できなかった』なんて言うとは思わないでしょう？僕は、すごく寛大で