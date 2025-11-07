ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が、アーティストの一発撮りを切り取るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ（ＴＦＴ）」に初出演する。動画は７日午後１０時にプレミア公開される。披露するのはミュージックビデオの再生回数が１０００万回を突破したヒット曲「『ひとりで生きられそう』ってそれってねえ、褒めているの？」。リアルな女性の心情を表現した曲で、