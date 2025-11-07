ご当地グルメ研究会は、日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」にて、「プリン博覧会2025」を2025年11月20日(木)から30日(日)までの11日間、開催します。イオンレイクタウンのブラックフライデーとのコラボ企画として3年連続の開催となり、日本各地から厳選されたご当地プリンが80種以上集結☆ イオンレイクタウンmori「プリン博覧会2025」 開催期間： 2025年11月20日(木)〜11月30日(日) ※全11日