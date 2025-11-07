◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4 節（現地4日〜5日）36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。前半戦の4試合を4連勝で終えたのは、バイエルン（ドイツ）、アーセナル（イングランド）、インテル（イタリア）。バイエルンは、敵地で昨季王者パリ サンジェルマン（フランス）に勝利。アーセナルは