桂文珍、桂南光、笑福亭鶴瓶による師走恒例の落語会「夢の三競演2025」の開催が決定しました。上方落語界の重鎮三人が渾身の一席を披露する唯一無二の落語会が、2025年も東京と大阪で行われます。チケットは2025年11月8日(土)午前10時より一般発売が開始されます。 桂文珍・桂南光・笑福亭鶴瓶「夢の三競演2025」 「夢の三競演」は、キャラクターも入門も事務所も異なる上方落語界の重鎮、桂文珍・桂南光・笑福亭