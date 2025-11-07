厚生労働省厚生労働省は7日、医療サービスの対価となる診療報酬の2026年度改定に合わせ、入院患者の食事代引き上げに向けた議論を中央社会保険医療協議会（中医協、厚労相の諮問機関）の総会で始めた。食材費の値上がりで、医療機関の経営悪化の一因になっていることが背景にある。入院時の食事代は国が定めている。25年4月から1食当たり690円。このうち患者が原則510円を負担し、残る180円を公的医療保険の給付で賄っている。