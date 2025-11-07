人気ガールズバンドプロジェクト「ＢａｎＧＤｒｅａｍ！（バンドリ！）」のガールズバンド「Ｒｏｓｅｌｉａ」が７日、東京・羽田空港でアジアツアー「Ｎｅｕｗｅｌｔｆａｈｒｔ」直前特別衣裳お披露目記者会見に登壇した。５人はキャビンアテンダント（ＣＡ）姿で登場。工藤晴香は「ワッペンが胸元についているんですけど、担当キャラクターのカラーにそれぞれなっていて、とってもおしゃれです」と興奮し、「『Ｒｏｓｅｌｉ