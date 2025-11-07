【漫画】本編を読む華やかな容姿と豊かな経済力、そして自分の信念を貫く強さを備えた女性・月光寺蘭子。彼女が主人公の『マダム・ジョーカー』（名香智子/双葉社）では、財閥の未亡人として上流社会に生きる蘭子の日常が描かれる。上流階級の世界は何とも複雑だ。一見すると華やかで優雅だが、その裏側では常に複雑な人間関係が渦巻いている。莫大な財産や名誉を持つ人間ほど周囲からの嫉妬にさらされやすく、それが時には大