日本産水産物の中国への輸出が再開されたことについて、中国外務省の報道官は「問題があれば直ちに輸入制限措置を講じる」と述べ、今後も監視を緩めない姿勢を示しました。中国外務省毛寧報道官「我々は日本が福島の核汚染水に関する国際モニタリングと、中国による独立した採取と分析のモニタリングを継続的に実施するよう希望します」日本産水産物をめぐっては、2023年8月に東京電力・福島第一原発の処理水放出に反発した中国