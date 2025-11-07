日本高野連は７日、第１０７回全国高校野球選手権の第４回運営委員会を開催し、今大会で実施した２部制や暑さ対策についての代表校アンケートの結果を報告した。導入２年目となった朝夕に分けて開催される２部制については暑さ対策として「効果があった」とする回答は９割以上を締めたという。スケジュールについても５０％以上の出場校が適切だったと回答。ただ、夕方の部の第３試合は午後４時１５分開催で第４試合の試合終了