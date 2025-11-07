11月7日放送のNHK『あさイチ』に、眞栄田郷敦が出演。また、11月14日公開の映画『港のひかり』で共演する舘ひろしがVTRで登場し、スタジオゲストの眞栄田にコメントを寄せた。【関連】眞栄田郷敦、自宅を改造して作ったものにスタジオ驚き「コンクリみたいなやつで…」VTRの中で、舘は自身が思う眞栄田の魅力について、「やっぱりあの彼の目ですね。やっぱり目力があるというか、すごくいい目をしてるし、俳優ってやっぱり最終的に