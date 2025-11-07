卓越した技術を持つ人を表彰する「現代の名工」に、県内から1人が選ばれました。選ばれたのは、200年以上の歴史がある絹織物「秋田八丈」の国内唯一の職人です。北秋田市にある、国内唯一の「秋田八丈」の工房です。この道47年の奈良田登志子さん、75歳。今年度の「現代の名工」に選ばれました。奈良田登志子さん「あんまりよく分かんないんだけど、周りの人がすごい喜んでくれて、なんか戸惑ってるような感じ」200年以上の歴史が