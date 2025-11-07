先月、大館市でタクシーがコンビニエンスストアに突っ込む事故がありました。事故の直前、タクシーは駐車場から出てきた乗用車と衝突していました。現場付近にはドライバーの見通しが悪くなる構造物があり、タクシー会社の社長は車を運転する際は改めて安全確認を徹底してほしいと呼びかけています。こちらは、タクシーのドライブレコーダーの映像です。見通しのいい直線道路を走ってい