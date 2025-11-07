Î¹¹©Ë¼¤Ï¡¢¹â»³ÂÙ¿Î¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤¹¤ë¡£ÊÝÍ­¤¹¤ë³ô¼°¤Î²¾º¹²¡¤â·èÄê¤·¤¿¡£¹â»³ÂÙ¿Î¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤Î¼õµë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÙ¶ÈÃæ¤ÎÂÐ¾Ý½¾¶È°÷¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯°Æ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤»¤¿¡£ÉÔÀµ¼õµë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤éµõµ¶¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢¾µÇ§¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¼ÒË¡Âè423¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯Ç¤Ì³ØèÂÕÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â»³²Çå½þÀÁµá³Û¤ÏÀºººÃæ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊÖ´Ô¤·¤¿