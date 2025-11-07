三重県志摩市の洋菓子店「潮騒」を営む93歳のパティシエ・中島巨(おおし)さんは、妻を亡くし一度は店を閉めましたが、自宅を改装して再開。今も手作業でアップルパイを焼き続け、家族と地域の人たちに愛されています。 ■93歳現役パティシエが営む洋菓子店 三重県志摩市の住宅街の一角にある「洋菓子 潮騒」は、1955年創業の老舗洋菓子店です。 店内には、1932年生まれで現役のパティシエ・中島巨さん(93)