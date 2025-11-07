好捕のパヘスに声をかけられ、笑顔を浮かべるE・ヘルナンデス(C)Getty Images一瞬だけ、判断を見誤っていた。米メディア『Bleacher Report』が配信元のポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」が現地時間11月6日までに放送され、ホストを務めるムーキー・ベッツ他、ドジャースの複数選手が登場した。【動画】キケと交錯しながら…パヘスの土壇場スーパーキャッチを見る「今日は特別回。たくさんの仲間に来てもらいま