小林製薬は、社会貢献活動「小学校に洋式トイレプレゼント!」を実施し、今年度は全国10校へ洋式トイレを寄贈した。2010年から続く同活動は、これまでに累計168校にトイレを提供しており、今年度も夏休み期間を利用して改修工事を実施。トイレの床をタイル貼りの“湿式”からビニル床の“乾式”に変更し、衛生的で清掃しやすい環境へと整備した。和式トイレから洋式トイレに改修工事寄贈校10校の所在地は、北海道函館市、秋田県大館