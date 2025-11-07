◆女子ゴルフ最終プロテスト最終日（７日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ＝６４６４ヤード、パー７２）４日間７２ホールの戦いが終わり、１８位タイまでの２２人が合格した。２度目の挑戦となった１８歳の松原柊亜（しゅあ）は１アンダー１５位で通り「めっちゃうれしい。４日間が長かった」と安堵（あんど）した。昨年末に最愛の父が亡くなった。「プロテスト終了後にがんが見つかって２か月足らずだった。本当に急だった」。