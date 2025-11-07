◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季ＧＰシリーズ初戦を迎えた鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、９８・５８点の首位。日本男子では初となる大会３連覇に向け、好発進した。ＧＰ第２戦の中国杯を制した佐藤駿（エームサービス・明大）が９６・６７点の今季ベストスコアで２位。車俊煥（韓国）が９１