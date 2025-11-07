歌手で俳優の北山宏光が７日、東京・明治座で初日を迎えた６年ぶりの主演舞台「醉いどれ天使」（２３日まで）の取材会に渡辺大、横山由依、岡田結実、阪口珠美、佐藤仁美、大鶴義丹らと出席した。日本映画界の巨匠・黒澤明監督と名優・三船敏郎さんが初タッグを組んだ１９４８年の名作を舞台化。三船さんと同じヤクザの松永役を演じる北山は稽古中のエピソードとして「佐藤仁美さんの稽古着が素敵だった。サボテン、牛、猫が共