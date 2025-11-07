◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季ＧＰシリーズ初戦を迎えた鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、９８・５８点の首位。日本勢男子では初となる大会３連覇へ好発進を切った。ＳＰ「ＩＷｉｓｈ」を演じ、冒頭の４回転―３回転トウループの連続ジャンプを着氷し、続く４回転サルコーも降りた。後半のトリ