物価高で消費者の節約志向が強まるなか、ディスカウントストア大手のトライアルホールディングスが都市型の小型店舗を東京都内に初出店しました。【映像】セルフレジなど、デジタル化によりコストの圧縮進める「トライアルGO」は7月に完全子会社化した西友と連携して生鮮食品や総菜などを配送し、おにぎりや弁当を低価格で販売します。店内は会計をセルフレジのみにするなど、デジタル化によってコストの圧縮を進めます。ト