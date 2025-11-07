中日・勝野昌慶投手が7日、名古屋市内の球団施設で契約交渉に臨み、500万円ダウンの3300万円で更改した。2年連続のダウンとなる。今季は25試合に登板。4勝4敗、防御率5・00の内容以上に、2年前の50試合から25試合に激減した登板数、5にとどまったホールド数が減俸に直結した形だ。「リリーフは50試合を投げないと、よくやったと評価してもらえない。来季はそこを目指してやっていきたい」不完全燃焼の1年にあって、5月6日