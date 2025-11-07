◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）5試合連続予選落ち中だった鈴木愛（31＝セールスフォース）が67で回り、2打差の4位に浮上してきた。「最近の流れからすると良いゴルフができました」1番パー5では残り59ヤードの3打目を直接カップインさせるダンクイーグルも決め、勢いに乗った。8月のニトリ・レディースで今季初Vを飾ったものの、9月のミヤギ