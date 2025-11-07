俳優の新井浩文が劇作家で俳優の赤堀雅秋の一人舞台「日本対俺２」で、俳優復帰を果たすことが７日までに分かった。同舞台の公式サイトで、新井が日替わりゲストとして出演することが明かされた。舞台は赤堀の１人舞台、山下敦弘監督の撮り下ろしロードムービーを交互に展開。日替わりゲストとの即興劇も行われる。１２月２２日から２８日まで、下北沢のザ・スズナリで上演となる。新井は１８年に派遣型マッサージ店の女性従