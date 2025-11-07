東京・中野区のトレーディングカードを扱う会社の事務所から、ポケモンカード800万円相当を盗んだとして、37歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者会社役員の羽根田竜樹容疑者（37）は8月、中野区のトレーディングカードを扱う会社の事務所に侵入し、ポケモンカード9枚800万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、羽根田容疑者はこの会社から仕事の依頼を受けていたため、事務所に出入りでき