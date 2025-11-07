イスラエル軍は、イスラム教シーア派組織ヒズボラが拠点とするレバノン南部を空爆しました。【映像】空爆により騒然となる現地の様子ガザ地区で停戦が始まって以降、レバノンへの攻撃を激化させています。イスラエル軍は6日、レバノン南部にあるヒズボラが使用するインフラや武器の貯蔵施設を空爆したと明らかにしました。空爆の前には、付近の住民に対し避難勧告を出していました。レバノンの国営通信は、保健省の話として