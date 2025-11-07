ワールドシリーズで球団初の２連覇を達成したドジャース大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新した。大谷はスポンサーであるニューバランス社を同社製のキャップと白いスニーカーを着用して訪問。背後のモニターに投球シーンと「ようこそ大谷翔平」の言葉とともに、同社ロゴが表示された場所で記念撮影を行った。注目はベビーカーに乗った愛犬のデコピン。青い服を着用した