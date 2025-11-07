フジテレビの親会社のフジ・メディア・ホールディングスは、7日付で、取締役の安田美智代氏が辞任したと発表しました。フジ・メディア・ホールディングスによりますと、ことし9月中旬に、安田氏に不適切な経費精算の疑いが浮上し、社内調査の結果、会食費用や物品の購入について事実と異なる経費精算を行っていたことが確認されたということです。フジテレビ側は、「安田氏本人が不適切な経費精算を認めていて、返金する意向を示し