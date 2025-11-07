侍ジャパンは６日に「ラグザス侍ジャパンシリーズ」韓国戦（１５＆１６日、東京ドーム）へ向けた合宿を宮崎市内のサンマリン球場で行い、大勢（巨人）、松山（中日）らはピッチコムを装着した状態でブルペンで投球練習を行った。松山の投球を横目で見た大勢は「見ていて自信がなくなるようなボールを投げていましたね」と竜が誇る剛球派右腕の投球に衝撃を受けたと振り返る。「変な意識はありませんがやはり自分も負けたくな